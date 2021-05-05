Таллин, , 14:55 — REGNUM Эстонские СМИ весьма своеобразно готовятся к Дню Победы 9 мая, публикуя материалы, оскорбляющие как Красную Армию, так и страну-победительницу нацизма СССР. Такое мнение высказал известный публицист русской Эстонии, главный редактор издания таллинской мэрии stolitsa. ee Александр Чаплыгин на своей странице в социальной сети Facebook.

Он прокомментировал публикацию порталом delfi. ee 4 мая нынешнего года материала «Уничтожение защитников: советский террор в вооруженных силах СССР».

«При желании тёмные стороны можно найти в истории любого из государств антигитлеровской коалиции: концлагеря для японцев в США, бесчеловечная бомбардировка Дрездена, Хиросима», — заявил Чаплыгин.

Поэтому, считает публицист, еще большой вопрос, какую задачу ставила перед собой эстонская редакция своей публикацией: напомнить о победе над нацизмом со всеми его невиданными в истории зверствами или же измазать чёрной краской страну-победительницу.