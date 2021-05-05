Киев, , 15:00 — REGNUM На Украине одной из главных внутриполитических тем остаются резонансные заявления главы раскольнической организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ) Епифания, сделанные в ходе пасхальных праздников, в частности, о том, что схождение Священного огня в Иерусалиме — это просто «символический перфоманс», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 мая.

Известный на Украине актер театра и кино Дмитрий Лаленков заявил, что в другой конфессии за такие слова иерарха просто бы отлучили от церкви за то, что он публично опровергает одно из общепризнанных чудес христианской веры. Также он напомнил, что Иерусалимский патриарх Феофил III отказал ПЦУ в получении Благодатного огня, что может быть главной причиной выпадов.

»…Учитывая, что Его Божественное Блаженство Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофил IІІ отказал в получении сошедшего Священного Пасхального огня, Епифаний заявил, что схождение Священного огня в Иерусалиме — символический перфоманс, а не Чудо… За такие слова иерарха любой другой церкви вероятно отлучили бы, ведь он поставил под сомнение одну из главных констант христианства. Какой смысл ходить в церковь, которая чудо считает перформансом?!» — задается вопросом Лаленков.

Политолог Юрий Лукашин, в свою очередь, считает, что Епифаний таким образом просто выдал, что на самом деле не верит в Бога, а проект ПЦУ изначально рассматривался как политический для на тот момент президента Порошенко, и к вере это никакого отношения не имеет. Лукашин подчеркнул, что недавно Епифаний точно так же выдал себя как человека неверующего, когда в интервью говорил о фильме Оксаны Марченко «Паломница», посвященные православным монастырям и Лаврам на Украине.

«Епифаний сказал, что фильм «Паломница» не смотрел… И самое главное, назвал фильм Марченко об украинских православных Лаврах и монастырях «пропагандой»… Хотя, если оценивать с позиции человека неверующего, то для него фильм о православии — это действительно пропаганда. Потому что для него такие фильмы — чужое. Да и Вера для него — это чужое. Епифаний и компания за политическими бонусами гоняются. Им на самом деле просто не до Бога. Просто в голове не укладывается, как человек, который называет себя православным иерархом, позволяет себе такие уж совсем антихристианские заявления?» — заключил Лукашин.

ИА REGNUMнапоминает, что 28 апреляпрезидент Украины Владимир Зеленскийпровел встречу с главами церквей в связи с празднованием Пасхи в условиях карантина.На мероприятие были как приглашены предстоятель канонической Украинской православной церквиОнуфрий, так и глава раскольнической организации «Православная церковь Украины»Епифаний.