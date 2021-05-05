Махачкала, , 14:47 — REGNUM В Дагестане из-за неблагоприятных погодных условий оказались без света жители 75 населенных пунктов в 12 районах. Сильный ветер с ливнями стал причиной аварийных отключений линий электропередачи, сообщили 5 мая в пресс-служе компании «Россети Северный Кавказ».

В настоящее время отключенными от электроснабжения являются около 75 тыс. человека в Дербентском, Казбековском, Карабудахкентском, Кизлярском, Буйнакском, Магарамкентском, Ахтынском, Каякентском, Хасавюртовском, Хивском, Табасаранском и Сулейман-Стальском районах.

Восстановлением подачи электроэнергии занимаются 65 ремонтно-восстановительных бригад электриков. Специалисты «Дагэнерго переведены на особый режим работы.