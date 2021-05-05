Балахтинский район, Красноярский край, , 14:47 — REGNUM Бывшего главу Балахтинского района Красноярского края Леонида Старцева отправили в СИЗО на два месяца.

По решению Балахтинского районного суда обвиняемый будет находиться под стражей до 3 июля 2021 года, передают местные массмедиа.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно, что бывший глава Балахтинского района задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). По данным СКР, чиновник, будучи главой района, получил 4,5 млн рублей на строительство восьми квартир для молодых семей и молодых специалистов. По его указаниям подчинённые переводили деньги на счета подрядчика ООО «СМИ». Впоследствии директор фирмы не выполнил свои обязательства по строительству квартир. Достройкой занимались сотрудники районной администрации на деньги, собранные с предпринимателей в качестве спонсорской помощи. Жильё оказалось непригодным для проживания.

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