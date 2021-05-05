Москва, , 14:43 — REGNUM Средства отслеживания в России мониторят сход с орбиты второй ступени ракеты CZ-5B («Чанчжэн-5Б»), ранее выведшей на орбиту модуль китайской станции. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Роскосмоса.

«Российские средства мониторинга отслеживают ступень ракеты, которая вывела на орбиту модуль китайской орбитальной станции», — сказали в пресс-службе.

Отмечается также, что траектория падения второй ступени ракеты будет уточняться: «7−8 мая появятся реальные вероятности точки падения. Россию эта ситуация не заденет».