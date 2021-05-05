Кош-Агачский район, Алтай, , 14:43 — REGNUM На территории Республики Алтай 5 мая в 13:57 по местному времени зарегистрировано землетрясение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, эпицентр находился в 30 км южнее села Беляши в Кош-Агачском районе.

Мощность сейсмособытия в эпицентре составила 4,5 магнитуд. При этом местные жители, как отмечается, ощутили лишь слабые колебания. По предварительным данным, пострадавших, жертв и разрушений нет. Вместе с тем, в горах региона сохраняется угроза схода лавин.

«Подобные сейсмические события способны провоцировать сход снежных масс в горах, поэтому туристам, собирающимся в поход в горы, стоит учитывать этот опасный фактор риска угрозы схода лавин», — отметили в управлении.

Напомним, 3 мая при сходе лавины в горах Бурятии погибли трое туристов из города Зеленогорск Красноярского края. Двое выживших, как сообщало ИА REGNUM, были доставлены вертолётом в Иркутск.

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