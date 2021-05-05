Екатеринбург, , 14:44 — REGNUM На Челябинском тракте (под Екатеринбургом) произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 190-м километре тракта. Пострадали трое человек, включая одного ребёнка.

Движение из-за ДТП ограничено. В ГИБДД уточняют обстоятельства и причины инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было возобновлено движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень после крупной транспортной аварии.

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