Екатеринбург, 5 мая 2021, 14:44 — REGNUM На Челябинском тракте (под Екатеринбургом) произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.
Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 190-м километре тракта. Пострадали трое человек, включая одного ребёнка.
Движение из-за ДТП ограничено. В ГИБДД уточняют обстоятельства и причины инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее было возобновлено движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень после крупной транспортной аварии.
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