Воронеж, , 14:42 — REGNUM Пожар произошёл в одном из цехов на заводе «Синтезкаучук» в Воронеже днём 5 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о сильном задымлении в одном из производственных цехов поступило от дежурного по предприятию в 14:10.

«По прибытии на место первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание каучуковой крошки в сушилке цеха. Угрозы распространения на другие объекты предприятия нет», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время идёт тушение пожара — привлечены 62 человека, 19 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.