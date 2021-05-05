Одинцово, Московская область, , 14:42 — REGNUM Полиция проверяет заявление о краже экспонатов из нового музея Вооруженных сил России, который открылся в подмосковном парке «Патриот». Об этом пишет издание Baza.

Сообщается, что заявление в полицию подал заместитель директора филиала музея Владислав Педенко. Он рассказал, что перед открытием в их филиал передали 5000 экспонатов из главного музея Вооруженных сил России. Недавно администрация решила провести инвентаризацию и с ужасом обнаружила, что на месте осталось лишь 4600 экспонатов. Куда делись четыре сотни экспонатов — никто не знает.

По мнению Педенко, экспонаты могли оказаться в опасности в завершающий период строительства музея в парке «Патриот». Дело в том, что музей строился в большой спешке, так как открыть его нужно было к определенной дате, в итоге завезенные экспонаты какое-то время находились в доступе для посторонних людей, в частности строителей.

Полиция проверяет эту информацию. Общая стоимость украденных экспонатов, среди которых воинские награды и оружие, оценивается в 12 млн рублей.