Новосибирск, , 14:42 — REGNUM В ночь с 5 на 6 мая новосибирцы смогут наблюдать метеорный поток эта-Аквариды. А вечером 6 мая в небе над Новосибирском будет видна Венера. Об этом рассказал специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Он уточнил, что Венера появится в западной части горизонта сразу после заката.

«Она «скрасит» одиночество Марса, который уже несколько месяцев был единственной хорошо наблюдаемой планетой вечернего неба (не считая трудноуловимого Меркурия)», — уточнил «НГС Новостям» Кашин.

Лучше всего Венера станет видна в конце осени.