Саратов, , 15:20 — REGNUM В Саратовской области с начала года более 1,5 тыс. детей родилось в многодетных семьях, что на 17% больше, чем в прошлом году. В саратовских семьях все чаще рождаются, по сравнению с 2020 годом, третьи и четвертые по счету малыши. Об этом заявила начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарева.

Всего за четыре месяца зарегистрировано рождение 6013 детей, что больше аналогичного периода 2020 года на 2,4%. При этом мальчиков родилось 3063, а девочек — 2950. Лидерами по регистрации новорожденных стали Ленинский отдел ЗАГС (922 актовые записи), Энгельсский отдел ЗАГС (843 актовые записи) и Заводской отдел ЗАГС (512 актовых записей).

По состоянию на 1 мая отделы ЗАГС Саратовской области произвели 28 042 государственных регистраций актов гражданского состояния, уточнила Пономарева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской, Кемеровской и Нижегородской областях РФ зафиксирована наибольшая за последние три года убыль населения. В абсолютном выражении она составила 66,5 тыс., 60,9 тыс. и 56,9 тыс. человек соответственно.

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