Москва, , 14:41 — REGNUM Заседание экспертного совета министерства спорта России по итогам выступления российских фигуристов в нынешнем сезоне проводиться не будет. Об этом сообщили в Минспорт РФ.

«Заседание экспертного совета Минспорта, посвященное фигурному катанию, отменено», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

При этом в Минспорт не уточнили с чем было связано такое решение.

Отметим, на чемпионате мира нынешнего года в Стокгольме российские фигуристы стали обладателями шести медалей — трех золотых, одной серебряной и двух бронзовых. При этом чемпионами мира стали Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Вице-чемпионом мира стала Елизавета Туктамышева, а обладателями бронзовых медалей — Александра Трусова, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (парное катание).