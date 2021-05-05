Киев, , 14:39 — REGNUM Если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, лидерами парламентских рейтингов стали бы «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Слуга народа».

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании «Роботизированные телесистемы» (РТС), которое было представлено сегодня, 5 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в настоящий момент пятипроцентный барьер преодолели бы и, соответственно, прошли бы в парламент четыре партии: «Слуга народа» — 22,1%; «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 20,3%; «Европейская солидарность» — 15,9%; «Батькивщина» — 10,1%.

Также соцопрос показал, что большинство опрошенных украинцев, а именно 66,7%, считают, что Зеленский для восстановления мира в стране, возвращения Донбасса и налаживания добрососедских отношений с Россией обязан провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. В свою очередь, только 23,1% против такой идеи, а 10,2% не смогли ответить на вопрос.

Кроме того, 52,9% респондентов поддерживают идею проведения личной встречи Зеленского с представителями Донецкой и Луганской республик, заявляя, что это послужит возвращению Донбасса и восстановлению мира. При этом 25,9% опрошенных выступают против таких переговоров, а 21,2% вообще затрудняются с ответом на этот вопрос. В этом же контексте большая половина населения страны, а именно 53,6%, уверены, что для восстановления мира и возвращения Донбасса Украина должна выполнять Минские соглашения, а всего 16,6% респондентов считают, что от них нужно отказаться, а 29,8% затрудняются с ответом.

В условиях пандемии коронавируса украинцы уверены, что власть поступила неправильно, когда отказалась от производства вакцины «Спутник V» на предприятии в Харькове, о чем с президентом РФ Владимиром Путиным договорился председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Так думают 67,7% опрошенных украинцев. При этом всего лишь 21,9% респондентов поддерживают действия властей, а 10,4% не могут ответить на вопрос.

Социологи отмечают, что исследование проводилось компанией ТОВ «Роботизированные телесистемы» в период с 29 апреля по 4 мая 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие более 3 тысяч респондентов в возрасте более 18 лет из всех областей Украины, статистическая погрешность исследования составляет +/ — 2,8%.