Берлин, , 14:39 — REGNUM Институт маркетинговых исследований Latana провел в Германии опрос общественного мнения, в рамках которого выяснилось, что большая часть жителей этой республики в качестве главной внешней угрозы для демократии назвали Соединенные Штаты Америки. Результаты исследования опубликованы на Latana.com.

Так, по результатам исследования, 36% опрошенных жителей Германии на вопрос «Какая страна или внешняя сила представляет главную угрозу для демократии в Германии и других странах?» ответили «США». В общей сложности 51% опрошенных считают, что влияние США на состояние демократии в мире носит отрицательный характер, а 32% уверены, что положительное.

33% респондентов считают, что в качестве главной угрозы демократии выступает Китай. Эта страна заняла второе место в рейтинге «угроз демократии». Тройку лидеров замкнула Россия с результатом в 29%.

Опрос был проведен 26−30 апреля текущего года. В нем приняло участие 2 100 взрослых жителей Германии.