Красногорск, , 14:39 — REGNUM На территории Центральной России, в том числе столичного региона, ожидается штормовой ветер. Об этом 5 мая у себя в Instagram сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Непогода начнется 6 мая. Ожидается что на территории Подмосковья скорость ветра увеличится до 18−23 метров в секунду. Причем самые сильные порывы должны быть днем — с 12:00 до 15:00.

«При таком ветре ломаются ветки и сучья деревьев, возможно падение слабозакрепленных рекламных и других конструкций», — предостерег Тишковец.

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