Валенсия, Испания, 5 мая 2021, 14:40 — REGNUM В испанском муниципалитете Пусоль полиция задержала мужчину, которого на Украине подозревают в убийстве сотрудников правоохранительных органов во время протестов в центре Киева в конце 2013 года. Об этом сообщила 5 мая пресс-служба полиции Испании.
В пресс-службе добавили, что подозреваемый мог убить минимум двух полицейских. Расследование в отношении мужчины началось в апреле 2020 году после информации, полученной от атташе Испании на Украине.
Задержанный старался передвигаться на общественном транспорте, а также часто менял место проживания, добавили в испанской полиции.
Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что к концу 2021 года на Украине может завершиться расследование дел, связанных с беспорядками на «майдане».