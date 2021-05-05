Валенсия, Испания, , 14:40 — REGNUM В испанском муниципалитете Пусоль полиция задержала мужчину, которого на Украине подозревают в убийстве сотрудников правоохранительных органов во время протестов в центре Киева в конце 2013 года. Об этом сообщила 5 мая пресс-служба полиции Испании.

«Нацполиция задержала в Валенсии беглеца, разыскиваемого на Украине за убийство двух полицейских во время демонстрации. События произошли во время беспорядков в Киеве в 2013 году, когда задержанный, вооружённый винтовкой и примерно 60 патронами, открыл огонь по офицерам», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подозреваемый мог убить минимум двух полицейских. Расследование в отношении мужчины началось в апреле 2020 году после информации, полученной от атташе Испании на Украине.

Задержанный старался передвигаться на общественном транспорте, а также часто менял место проживания, добавили в испанской полиции.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что к концу 2021 года на Украине может завершиться расследование дел, связанных с беспорядками на «майдане».