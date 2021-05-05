Москва, , 14:36 — REGNUM На Северном Кавказе будет действовать новый единый институт развития региона, созданный при поддержке Министерства экономического развития РФ. Эта структура призвана выполнять функции двух упраздненных акционерных обществ: «Корпорации развития Северного Кавказа» и «Курорта Эльбрус».

Институт будет функционировать на базе АО «Курорты Северного Кавказа» после обновления системы управления этой структурой, сообщили в пресс-службе АО «КСК». Помимо управления курортами и развития туризма, организация будет заниматься финансированием проектов в реальном секторе экономики, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве. Она также продолжит создавать благоприятный инвестиционный климат и привлекать инвесторов в проекты Северного Кавказа.

В настоящее время уже проведены оптимизации структуры упразденных компаний «Корпорация развития Северного Кавказа» и «Курорт Эльбрус». Запущена государственная регистрация дополнительного выпуска акций «Курортов Северного Кавказа». Этой компании также переданы ценные бумаги, составлявшие уставный капитал «Корпорации развития Северного Кавказа» и «Курорта Эльбрус».

На ближайшее время намечено проведение собрания акционеров для утверждения изменений в названии единого института развития, в новой редакции устава и уставном капитале.