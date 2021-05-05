Челябинск, , 14:36 — REGNUM В Челябинске у у «Вечного огня» 5 мая торжественно открылась «Вахта Памяти». Лучшие школьники и студенты заступили на пост и будут нести Почётный караул до 19 мая, сообщили журналистам в мэрии.

С 5 по 12 мая караул будут нести школьники. А 13 мая на пост встанут студенты.

Городская «Вахта Памяти» торжественно проходит ежегодно в сквере Добровольцев. Именно отсюда бойцы и командиры Челябинской танковой бригады в 1943 году отправились на фронт защищать Родину от фашистских оккупантов. Впервые Пост №1 был выставлен в 1966 году.