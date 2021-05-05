Бишкек, , 14:36 — REGNUM Правоохранительные органы и судебная система Киргизии стали основным источником рисков для прав человека и его безопасности. Об этом 5 мая заявил президент республики Садыр Жапаров во время послания народу.

«Судебная власть и правоохранительные органы нарушают основные ценности киргизского общества — справедливость и свободу», — сказал президент.

По его словам, это произошло по причине укоренившейся «презумпции виновности» в правоохранительных органах и судебной системе. Кроме того, в обществе сформировалось недоверие к этим органам.

Жапаров отметил, что реформа правоохранительной системы должна быть направлена на укоренение верховенство закона и восстановление общественного доверия. Президент также считает необходимым изменить кадровую политику и обучение правоохранителей.