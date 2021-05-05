Кызыл, , 14:33 — REGNUM Десять районов Тувы пользуются услугами по вывозу и транспортировке твёрдых бытовых отходов. В остальных семи муниципалитетах организации коммунального комплекса отсутствуют, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

В числе причин этого названо несоответствие норматива накопления мусора фактическим объёмам образования отходов, нехватка спецтехники и другие. По словам врио главы региона Владислава Ховалыга, нормативы накопления коммунальных отходов и соответствующие тарифы годами не пересматривались.

«Поэтому после окончания всех нужных процедур, надо принять требуемые решения. Полумерами мы не можем обходиться, тогда вечно столица и республика будут грязными, замусоренными», — отметил он.

При этом новый региональный оператор, по его мнению, должен будет работать на всей территории республики. Поэтому при расчёте необходимой техники будут учитывать фактические потребности районов.

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