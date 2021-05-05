Томск, , 14:30 — REGNUM В Томске закрывается госпиталь для больных COVID-19 в горбольнице № 3. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в администрации Томской области.

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Инфекционное отделение уже приступило к работе в обычном режиме. С 11 мая к работе по профилю после заключительной дезинфекции вернётся пульмонологическое отделение больницы.

В обладминистрации напомнили, что инфекционное отделение городской больницы № 3 первым в регионе приняло пациентов с коронавирусом. Это было в марте 2020 года. Здесь было развернуто 185 ковидных коек. Медпомощь за это время получили 3422 пациента.

На сегодняшний день в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с SARS-CoV-2 и пневмонией составляет 665 коек (свободно 175).

Напомним, по состоянию на 5 мая в Томской области выявлено 32 242 носителя коронавируса, выздоровели 31 229 человек.

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