Москва, , 14:36 — REGNUM Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» уверенно обыграл московскую команду «Спартак-2» в перенесенном матче 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле №4 «Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова» в Москве и закончилась в пользу гостей со счетом 2:0.

В составе победителей оформил в матче дубль нападающий Иван Сергеев, отличившийся на 31-й и 57-я минутах встречи. При этом также Сергеев не сумел реализовать назначенный на 41-й минуте в ворота гостей одиннадцатиметровый уда.

Отметим, по итогам матча в активе «Крыльев Советов» стало 95 очков, что позволило клубу досрочно стать победителем ФНЛ в нынешнем сезоне. У «Спартака-2» 43 очков и пятнадцатая строчка.