Сургутский район, Югра, , 14:29 — REGNUM В Сургутском районе Югры ветеранов Великой Отечественной войны освободили от коммунальных платежей, платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов и капремонт. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Трубецкой на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это самое малое, что мы можем сделать для наших дорогих бабушек и дедушек, которые не щадя своих жизней, спасали наше будущее и отвоевали нашу страну. И если в 2020 эта акция была временной — в течении 12 месяцев, теперь это будет бессрочно! На постоянной основе», — отмел АНдрей Трубецкой.

Инициативу главы района поддержали ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. За 2020 год они списали ветеранам 2,4 млн рублей. Бремя расходов за капремонты и вывоз твёрдых коммунальных отходов взяли на себя МУП «СРЭС» и МУП «Сургутрайторф». За оплату ЖКУ — управляющие компании поселений. В апреле ветеранам Великой Отечественной войны будет сделан перерасчёт с начала 2021 года.

«Предприятия их компенсировали за счёт доходов, полученных от дополнительных видов деятельности. В 2021 году по нашим оценкам на эти цели будет потрачено 2,1 млн рублей», — пояснил Трубецкой.