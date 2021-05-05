Москва, , 14:28 — REGNUM Самыми популярными железнодорожными направлениями у российских путешественников с детьми и подростками на майские праздники стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом 5 мая сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

В частности, на Москву приходится 23,5% «детского пассажиропотока», а на Санкт-Петербург — 14,72% (в сумме более 38% «детского пассажиропотока»).

С большим отрывом на третьем месте следует Сочи с долей 4,69% пассажиропотока. Четвёртое и пятое место заняли Казань и Краснодар — 2,88% и2,13% соответственно.

Вторую пятёрку лидеров составляют Нижний Новгород (1,89%), Ростов-на-Дону (1,82%), Минск (1,25%), Екатеринбург (1,21%) и Ярославль или Волгоград (у обоих 1,18%). Минск оказался единственным зарубежным направлением в топ-20.

Эксперты отмечают, что Нижний Новгород, Воронеж, Ярославль, Брянск, Владимир и Тула традиционно пользуются популярностью, так как представляют направления, куда можно очень быстро добраться из столицы.

Также у путешественников с детьми и подростками на майские праздники востребованы поездки на поездах в Тюмень, Новосибирск и Псков.