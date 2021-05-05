Москва, , 14:26 — REGNUM Жителям Москвы в ближайшее время не следует оставлять свои транспортные средства под деревьями и рекламными щитами. Об этом 5 мая сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Подобные рекомендации связаны с непогодой, которая, по прогнозам синоптиков, продержится на территории столицы 5 и 6 мая.

«Ожидаются дожди, ветер с порывами до 15−18 м/с. Пожалуйста, не паркуйтесь под деревеьями, линиями электропередач и рекламными щитами. Также, по возможности, обходите эти места», — сказано в сообщении.

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