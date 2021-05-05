Саратов, , 14:24 — REGNUM Из международного аэропорта «Гагарин» с 27 мая авиакомпания Red Wings планирует выполнять полеты в столицу Татарии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе саратовской воздушной гавани.

Полеты в Казань запланированы по четвергам, а с 6 июня еще и по воскресеньям. В четверг из Саратова борт вылетит в 21:30 (местное время), прибытие в Казань в 21:45 (мск). В воскресенье из аэропорта «Гагарин» самолет отправится в 16:50 (местное время), а в 17:05 (мск) его будут встречать в Казани.

Авиаперевозки осуществят на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров.

ИА REGNUM напоминает, с 1 июня из международного аэропорта «Гагарин» открываются рейсы в Анапу. Летать на черноморский курорт планирует авиакомпания Pegas Fly на самолетах Embraer ERJ-190.

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