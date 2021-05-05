Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM В Свердловской области вблизи водоёмов проходят профилактические рейды. В них участвуют сотрудники полиции, МЧС и администраций муниципалитетов, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Такие мероприятия проводятся для недопущения происшествий на водоёмах. Спасатели просят жителей быть предельно аккуратными и не оставлять своих детей на берегах без присмотра взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала весны в Свердловской области утонули шесть человек. Последний случай произошёл в мае — погибла женщина 1946 года рождения.

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