Киев, 5 мая 2021, 14:37 — REGNUM На украино-российской границе с 2014 года выкопали около 400 км противотанковых рвов. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко в интервью «РБК-Украина».
Дейнеко отметил, что на укрепление границы изначально хотели потратить около $143 млн, однако позже эта сумма снизилась до $90 млн.
По его словам, работы по укреплению границы завершаются в Харьковской области, продолжаются в Черниговской области и готовятся в Сумской области.
Напомним, ранее Сергей Дейнеко заявил, что проекта «Стена» как такового не существует, но обустройство украино-российской границы идёт.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине опровергли существование проекта «Стена»