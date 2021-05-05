Вашингтон, , 14:39 — REGNUM В связи с участившимися полетами российских стратегических ракетоносцев Ту-95 около берегов Аляски подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США испытывают серьезную нагрузку. Об этом 5 мая сообщает издание Popular Mechanics.

По информации источника, на протяжении последних пяти лет число перехватов в связи с полетами самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России около берегов Аляски выросло в шесть раз — с десяти в 2015 году до 60 в 2020-м.

При этом чаще всего полеты российских самолетов в буферной зоне вокруг данного штата США являются тренировочными и, кроме того, имеют законные основания и не нарушают американских воздушных границ.

В то же время, ВВС США вынуждены поднимать свои самолеты для сопровождения воздушных судов ВКС РФ согласно операции по защите воздушного пространства США «Благородный орел», которая действует с 11 сентября 2001 года.

Также лейтенант Дэвид Крамм рассказал порталу 19FortyFive, что обычно американские ВВС поднимают для перехвата Ту-95 истребители F-22 Raptor, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 и самолеты-заправщики. Причем каждый такой маневр повышает нагрузку на экипажи ВВС США.

В связи с этим, в данный момент командование американских ВВС ведет рассмотрение нескольких вариантов облегчения работы своих пилотов в штате Аляска таких, как возможность отправить в регион истребители F-16, которые также способны перехватывать Ту-95.

Отметим, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 предназначен для нанесения ударов по наиболее важным целям в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.