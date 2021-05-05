Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM В Свердловскую область придёт сильный ветер, чьи порывы достигнут скорости до 18 м/c. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном главке МЧС.

Ветреная погода ожидается на ряде территорий 6−7 мая 2021 года. Кроме того, в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Жителям рекомендуют без особой надобности не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Также следует быть предельно осторожными с огнём и соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра 5 и 6 мая 2021 года.

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