Москва, , 14:18 — REGNUM На 3-й Фрунзенской улице в Центральном административном округе Москвы будет временно ограничено движение транспорта. Об этом 5 мая сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С 11 мая по 14 ноября будет ограничено движение и организован приоритетный проезд на 3-й Фрунзенской улице», — сказано в сообщении.

Ограничения будут действовать на участке от улицы Ефремова до улицы Доватора с поэтапным занятием одной полосы с организацией приоритетного права проезда и ликвидацией парковочного пространства. В департаменте уточнили, что подобные меры связаны с проведением инженерных работ.

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