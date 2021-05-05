Таллин, , 14:16 — REGNUM Представители полиции Эстонии пообщались с активистом Андреем Гончаровым, после чего тот заявил об отмене зарегистрированного им на 9 мая мероприятия — шествия «Бессмертный полк в Таллине». Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на Гончарова.

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«Главная причина отмены — это забота о здоровье людей. В рамках нынешних антиковидных ограничений провести шествие нереально. Следует трезво смотреть на вещи», — заявил Гончаров.

По его словам, в полиции он зарегистрировал мероприятие задолго до того, как в Эстонии были установлены ограничения.

Напомним, что в 2020 году акция «Бессмертный полк в Таллине» также не состоялась по причине эпидемии коронавируса и введенных правительством ограничений на массовые мероприятия. Акции «Бессмертного полка» по этой же причине не прошли 9 мая в самой России.

В то же время таллинцы и гости столицы Эстонии в личном порядке посетили 9 мая Военного кладбище и памятник «Бронзовый солдат» на нем.