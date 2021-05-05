Пхохан, Южная Корея, , 14:40 — REGNUM 4 мая у берегов Южной Кореи произошло землетрясение. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,0 произошло в 22:42:08 по местному времени в 31 км к востоку-юго-востоку от города Пхохан провинции Кёнсан-Пукто. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 19 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Как сообщало, четыре землетрясения магнитудой до 5,7 были зарегистрированы сейсмологами у побережья Камчатки в акватории Тихого океана.

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