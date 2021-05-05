Бишкек, , 14:14 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров анонсировал реформу вооруженных сил республики. Об этом киргизский лидер заявил 5 мая во время послания народу.

По его словам, армию Киргизии необходимо организовать по принципу спецподразделений, подготовленных для боевых действий в горной местности.

«С другой стороны, мы перейдем к созданию «народных дружинников», — сказал Жапаров. Он считает, что эта система обеспечит высокий уровень мобилизации населения в приграничных районах и концентрацию существенных сил против военной угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Садыр Жапаров подписал конституцию Киргизии в новой редакции и выступил с посланием народу.

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