Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 7 мая 2021, 20:00 — REGNUM Письмо Григория Манакова родным от 1 июля 1944 года. Других данных нет.

Оригинал За зиму постарел, так износился, что подчас не узнаю. Радио REGNUM создан 05.05.2020 в 23:59