Красноярск, , 14:11 — REGNUM По состоянию на 5 мая в Красноярском крае выявлено 70 904 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 111 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

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В крае проведён уже 2 635 251 тест на коронавирус, в том числе 2330 за последние сутки. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», после COVID-19 выздоровели 65 300 красноярцев (95 — за сутки).

Жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали ещё девять человек. За весь период пандемии скончались 3548 жителей региона с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Красноярском крае выявили 113 носителей коронавируса, выздоровели 90 человек, умерли десять пациентов с SARS-CoV-2.

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