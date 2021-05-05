Москва, 5 мая, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Как и ожидалось, российские банки начали немного увеличивать проценты по вкладам после того, как Банк России принял решение поднять ключевую ставку сразу на 0,5% — до 5% годовых.

Дарья Драй ИА REGNUM В отделении банка

Напомним, что 23 апреля на заседании совета директоров Центробанка было принято решение поднять ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5%. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года — тогда ставка была повышена сразу на 6,5%.

В банке ПСБ максимальное увеличение ставок по вкладам составило от 1,45% до 1,5%.

Банк «Открытие» улучшил условия по накопительным счетам — ставка выросла на 0,2−0,5 процентного пункта.

В «Почта банке» решили повысить ставки по всей базовой линейке вкладов. В депозитах на год ставка выросла на 0,2% процентного пункта, а на полтора года — на 0,35 процентного пункта.