Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 7 мая 2021, 19:00 — REGNUM Письмо Егора Андреевича (или Андреановича) Акульшина родным от 7 июля 1944 года. С фронта не вернулся, пропал без вести.

Оригинал Мама, только не забывайте меня. Радио REGNUM создан 05.05.2020 в 22:00