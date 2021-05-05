Саратов, , 14:18 — REGNUM В предстоящие сутки на территории Саратовской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

Так, по информации Саратовского гидрометцентра, ночью и утром 6 мая местами по области возможны заморозки в воздухе и на почве от 0 до минус 2 градусов, в Саратове в пониженных местах — до 0 градусов, туман с видимостью 500−1000 метров. Температура воздуха днем составит около +20 градусов.

В Краснокутском районе области с 6 по 11 мая сохранится высокая пожароопасность (4 класс) с дальнейшим распространением по Саратовской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, 5 мая Чувашия окажется в тылу циклона и похолодает до +6…+11 градусов, ожидаются небольшие дожди с порывами ветра до 15 метров в секунду. Местами возможны мокрый снег и ледяная крупа, а в ночь на 6 мая возможны заморозки на почве.

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