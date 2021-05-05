Челябинск, , 14:10 — REGNUM В Челябинске более 50 водителей оштрафовали за сквозной проезд по дворам в районе перекрёстка на Комсомольском проспекте и улице 40 лет Победы. Об этом сообщает городское управление ГИБДД.

Среди них более десяти нарушений допустили водители маршрутных такси. Нарушители оштрафованы на 1500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на проезд маршрутных такси через дворы жаловались местные жители. Причиной такого поведения водителей стал ремонт перекрёстка.

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