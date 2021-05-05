Ставрополь, , 14:09 — REGNUM Водителя микроавтобуса «Mersedes-Sprinter», попавшего в ДТП на Ставрополье, отправили под домашний арест. Такое решение вынес 5 мая Ленинский районный суд Ставрополя. Перевозивший детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск Руслан Нахметов проведет под домашним арестом два месяца.

Водитель является фигурантом уголовного дела по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть двух и более лиц. В автобусе находились его сестра и племянница, которая числится среди погибших, пишет «Блокнот Ставрополь».

Напомним, ранее был заключен под стражу до 30 июня Максим Ларионов — водитель легкового автомобиля, которого считают спровоцировавшим аварию. Под домашний арест помещена также директор волгоградской школы МБУ СШОР №2 Татьяна Астафьева.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием автобуса из Волгограда, перевозившего на турнир в Карачаево-Черкесию баскетбольную команду, произошло 30 апреля в Грачевском районе Ставропольского края. В результате автоаварии погибли пятеро девочек, пострадали еще 12 человек.