Киев, , 14:45 — REGNUM Более 60% опрошенных жителей Украины охарактеризовали войну между СССР и Германией как Великую Отечественную. Об этом сообщили 5 мая представители «Украинской социологической группы» со ссылкой на результаты своего опроса.

По данным социологов, войну считают Великой Отечественной 60,6% опрошенных, 35,4% респондентов назвали войну Второй Мировой, в 3,2% затруднились с ответом.

65,7% опрошенных уверены, что жители Украины воевали во время этой войны за свою землю и за свои интересы, 21,3% респондентов согласны с тем, что жители Украины воевали в рядах Красной армии за чужие интересы, а 13,6% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 27 апреля по 2 мая 2021 года. Всего было опрошено 1220 совершеннолетних жителей всех подконтрольных Украине территорий.

Напомним, ранее украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой заявил, что население Украины живёт в нищете из-за некачественной декоммунизации.

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