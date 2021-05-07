Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 7 мая 2021, 18:00 — REGNUM Письмо капитана Гавриила Масловского, защитника Ленинграда, сыну, от 4 января 1944 года.

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Оригинал Получил задание, выполняя которое, живым не вернусь. Радио REGNUM создан 05.05.2020 в 20:00