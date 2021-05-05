Вашингтон, 5 мая, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Неконтролируемо летящая на Землю ступень китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B может упасть на поверхность нашей планеты 8−10 мая, и в настоящее время невозможно предсказать место ее падения. Об этом 5 мая сообщает телеканал CNN.

篁竹水声 Long March 5B

«Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз», — приводит телеканал слова ученого из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла.

При этом он добавил, что ступень китайской ракеты летит со скоростью примерно 18 тыс. миль в час (около 29 тыс. км в час).

«И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль», — отметил ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с использованием тяжелой ракеты-носителя Long March 5B.