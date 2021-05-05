Новосибирск, , 14:05 — REGNUM В Новосибирске в 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне пройдут различные акции, выставки, концерты, экскурсии и другие военно-патриотические и культурно-спортивные события.

Так, 7 мая в Государственном академическом театре оперы и балета состоится праздничный концерт. В мэрии города уточнили, что вход на него — по пригласительным.

8 мая на мемориальном комплексе «Монумент Славы» пройдёт молодежная патриотическая акция «Свеча памяти».

9 мая начнётся с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина. В 10:00 на площади Ленина пройдёт военный парад войск Сибирского гарнизона. А позже запланирована 74-ая городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина.

Новосибирск в2021 году будет отмечать День Победы в новом статусе — Города трудовой доблести. 9 мая на площади Калинина, где будет установлена памятная стела в честь этого события, состоится закладка камня.

Завершится день артиллерийским салютом в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная».

В городской администрации подчеркнули, что проведение мероприятий будет организовано с учётом требований санитарно-эпидемиологической безопасности.