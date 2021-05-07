Истории победителей Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 17:00 — REGNUM В оборонительных боях против гитлеровцев на территории Латвии и Эстонии летом 1941 года участвовали бойцы 1-го Латышского добровольческого стрелкового полка, в рядах которого был Бина Лурье. Доброволец погиб во время уличных боев в Таллине, оставив письмо-завещание.

Оригинал Для меня наступил последний этап борьбы — борьба за Таллин. Радио REGNUM создан 05.05.2020 в 18:00

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