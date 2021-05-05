Красногорск, , 14:07 — REGNUM С начала 2021 года в Подмосковье произвели свыше 2,5 тысяч тонн грибов. Такие цифры 5 мая приводятся на сайте правительства Московской области.

«С начала текущего года в сельхозпредприятиях Подмосковья собрано 2 554 тысячи тонн грибов», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Глава областного минсельхоза напомнил, что по итогам 2020 года Подмосковье вошло в список регионов-лидеров по производству грибов, вырастив на продажу около 8,2 тысяч тонн.

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