Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 7 мая 2021, 16:00 — REGNUM Письмо Владимира Куприна родным от 14 июля 1944 года. Других данных нет.

Оригинал С каждым часом становится страшнее. Радио REGNUM создан 05.05.2020 в 16:00