Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 7 мая 2021, 15:00 — REGNUM Письмо санитарки Валентины Колесниковой. Не позднее 3 марта 1943 года.

Оригинал За меня отомстят другие. Радио REGNUM создан 05.05.2020 в 14:00

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