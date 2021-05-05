Душанбе, , 14:00 — REGNUM В Таджикистане более 50 домов полностью разрушено или повреждено в результате вооруженного конфликта на границе с Киргизией. Об этом сообщает агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на официального представителя мэра Исфары Зубайдулло Шомадова.

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По его словам, 17 домов разрушено полностью, еще 38 — требуют ремонта. «Но это пока не окончательная цифра, так как специальная комиссия продолжает свою работу», — сказал представитель мэра.

В джамоате Ворух повреждены 15 домов, в Сурхе — шесть домов, в Шахраке — пять, Чоркухе — 29. Утром 5 мая в регион прибыли строители, которые начали восстанавливать разрушенные дома.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил восстановить все разрушенные дома до конца мая 2021 года.

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